Le Mammouth s'offre un médaillé olympique

Le Mammoth de l'Utah, ne cache plus ses aspirations grandissantes à l'approche de la prochaine saison.

L'addition du centre des Rangers de New York Vincent Trocheck, permettra d'encadrer adéquatement le talentueux noyau de jeunes de l'équipe.

En retour, le Mammoth envoie Sean Durzi, Cole Beaudoin et un choix de troisième tour en 2027 aux Rangers.

Âgé de 32 ans, le natif de Pittsburgh, est toujours sous contrat pour les trois prochaines saisons à un salaire annuel de 5,625 M$.

Écoutez l'entraîneur-chef du Mammoth de l'Utah, André Tourigny, détailler le plan de son équipe lors de l'émission spéciale sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH animée par Jean-François Baril.