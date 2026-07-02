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Économie

«C'est une tradition québécoise que de déménager le 1er juillet»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 juillet 2026 18:01

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Philippe Goulet Coulombe
Philippe Goulet Coulombe
«C'est une tradition québécoise que de déménager le 1er juillet»
Philippe Goulet Coulombe / Cogeco Média

Une fois encore, la journée de mercredi, le 1er juillet, a été celle du déménagement au Québec.

Mais ce n'est pas le cas ailleurs.

Écoutez Philippe Goulet Coulombe à ce sujet en compagnie de Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Le 1ᵉʳ juillet, jour du déménagement au Québec, est une tradition unique au Québec;
  • En Europe, les baux débutent à diverses dates;
  • Cette synchronisation cause une congestion économique au Québec;
  • Un déménageur peut demander de 400 à 600 dollars l'heure;
  • Le coût social visible, notamment à Montréal, fait que des familles se retrouvent à la rue.

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