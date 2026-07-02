Une fois encore, la journée de mercredi, le 1er juillet, a été celle du déménagement au Québec.
Mais ce n'est pas le cas ailleurs.
Écoutez Philippe Goulet Coulombe à ce sujet en compagnie de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Le 1ᵉʳ juillet, jour du déménagement au Québec, est une tradition unique au Québec;
- En Europe, les baux débutent à diverses dates;
- Cette synchronisation cause une congestion économique au Québec;
- Un déménageur peut demander de 400 à 600 dollars l'heure;
- Le coût social visible, notamment à Montréal, fait que des familles se retrouvent à la rue.