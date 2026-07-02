Fréchette se présente dans Trois-Rivières

La ministre Christine Fréchette a officialisé sa candidature dans la circonscription de Trois-Rivières en vue des prochaines élections provinciales. Elle succède ainsi au ministre du Travail, Jean Boulet, qui quittera la vie politique.
Trois-Rivières est considérée comme une circonscription clé, où Mme Fréchette devra notamment affronter le Parti québécois, représenté par Jean Pellerin, et le Parti libéral, représenté par Valérie Renaud-Martin. Lors de son annonce, la ministre a vivement critiqué le projet référendaire du Parti québécois, tout en réaffirmant son attachement à son ancienne circonscription de Sanguinet.
Écoutez Félix Francoeur-Beaulieu, journaliste pour Cogeco Nouvelles en Mauricie, revenir sur le sujet, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«Trois-Rivières, c'est sa ville natale. Elle est née ici, elle a grandi ici, ses parents sont ici et son conjoint vient également d'ici. Et un petit fait cocasse avec Christine Fréchette, chaque fois qu'elle fait une sortie publique du côté de Trois-Rivières, il y a tout le temps quelques-uns de ses professeurs. Certains étaient présents pour son annonce de candidature. Elle a d'ailleurs mentionné qu'elle croit beaucoup en la Ville de Trois-Rivières.»