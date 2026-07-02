 Aller au contenu
Fréchette se présente dans Trois-Rivières

«Elle a grandi, ici et dit qu'elle croit beaucoup en cette ville»

par 98.5

0:00
5:48

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 juillet 2026 15:52

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Félix Francoeur-Beaulieu
Félix Francoeur-Beaulieu
«Elle a grandi, ici et dit qu'elle croit beaucoup en cette ville»
La ministre Christine Fréchette a officialisé sa candidature dans la circonscription de Trois-Rivières en vue des prochaines élections provinciales. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

La ministre Christine Fréchette a officialisé sa candidature dans la circonscription de Trois-Rivières en vue des prochaines élections provinciales. Elle succède ainsi au ministre du Travail, Jean Boulet, qui quittera la vie politique.

Trois-Rivières est considérée comme une circonscription clé, où Mme Fréchette devra notamment affronter le Parti québécois, représenté par Jean Pellerin, et le Parti libéral, représenté par Valérie Renaud-Martin. Lors de son annonce, la ministre a vivement critiqué le projet référendaire du Parti québécois, tout en réaffirmant son attachement à son ancienne circonscription de Sanguinet.

Écoutez Félix Francoeur-Beaulieu, journaliste pour Cogeco Nouvelles en Mauricie, revenir sur le sujet, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

«Trois-Rivières, c'est sa ville natale. Elle est née ici, elle a grandi ici, ses parents sont ici et son conjoint vient également d'ici. Et un petit fait cocasse avec Christine Fréchette, chaque fois qu'elle fait une sortie publique du côté de Trois-Rivières, il y a tout le temps quelques-uns de ses professeurs. Certains étaient présents pour son annonce de candidature. Elle a d'ailleurs mentionné qu'elle croit beaucoup en la Ville de Trois-Rivières.»

Félix Francoeur-Beaulieu

Vous aimerez aussi

Non-reconduction de l’ACEUM: entre incertitude et stratégie de patience
Cantin le matin
Non-reconduction de l’ACEUM: entre incertitude et stratégie de patience
0:00
8:31
«J'aurais aimé ça qu'on confronte nos bilans respectifs» -Alain Therrien
Le midi
«J'aurais aimé ça qu'on confronte nos bilans respectifs» -Alain Therrien
0:00
8:53
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Patrick Watson veut revivre ses souvenirs montréalais
Rattrapage
Au FIJM vendredi soir
Patrick Watson veut revivre ses souvenirs montréalais
«Carney a donné des bonbons avant de faire passer cette pilule empoisonnée»
Rattrapage
En Colombie-Britannique
«Carney a donné des bonbons avant de faire passer cette pilule empoisonnée»
«Il y a cette idée d'un programme qui, aujourd'hui, a un autre raté»
Rattrapage
Pépins informatiques avec la réouverture du PEQ
«Il y a cette idée d'un programme qui, aujourd'hui, a un autre raté»
«Pour un gardien numéro un, c'est en deçà du marché» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
5,3 millions $ par an pour Dobes
«Pour un gardien numéro un, c'est en deçà du marché» -Martin McGuire
Les grands consommateurs d'électricité pourraient avoir une facture plus élevée
Rattrapage
H-Q souhaite conscientiser la population
Les grands consommateurs d'électricité pourraient avoir une facture plus élevée
«J'ai pris confiance en ce que je voulais faire et voulais être» -Cassidy
Rattrapage
Émergence depuis quelques années
«J'ai pris confiance en ce que je voulais faire et voulais être» -Cassidy
«Il y a une espèce de normalisation de la crapulerie» -Ferry de Kerckhove
Rattrapage
2e présidence : Trump enrichi de 4 milliards $
«Il y a une espèce de normalisation de la crapulerie» -Ferry de Kerckhove
Éclosion de rougeole au Québec: «C'est un virus qu'on avait presque éradiqué»
Rattrapage
27 cas répertoriés
Éclosion de rougeole au Québec: «C'est un virus qu'on avait presque éradiqué»
Trois saisons de plus pour Dobes avec les Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Prolongation de contrat
Trois saisons de plus pour Dobes avec les Canadiens
La province traverse un cocktail météorologique explosif
Rattrapage
Canicule et orages violents
La province traverse un cocktail météorologique explosif
«Quand ils ont été sélectionnés, on ne savait pas que ça allait autant exploser»
Rattrapage
Petite scène pour Angine de poitrine au FestiVoix
«Quand ils ont été sélectionnés, on ne savait pas que ça allait autant exploser»
Le mariage de l'année au Madison Square Garden?
Rattrapage
Taylor Swift et Travis Kelce
Le mariage de l'année au Madison Square Garden?
Propreté des rues et pénurie de logements: la mairesse fait le point
Rattrapage
Au lendemain du 1er juillet
Propreté des rues et pénurie de logements: la mairesse fait le point
Place au Comiccon de Montréal
Rattrapage
Pas moins de 70 000 amateurs attendus
Place au Comiccon de Montréal