Fréchette se présente dans Trois-Rivières

La ministre Christine Fréchette a officialisé sa candidature dans la circonscription de Trois-Rivières en vue des prochaines élections provinciales. Elle succède ainsi au ministre du Travail, Jean Boulet, qui quittera la vie politique.

Trois-Rivières est considérée comme une circonscription clé, où Mme Fréchette devra notamment affronter le Parti québécois, représenté par Jean Pellerin, et le Parti libéral, représenté par Valérie Renaud-Martin. Lors de son annonce, la ministre a vivement critiqué le projet référendaire du Parti québécois, tout en réaffirmant son attachement à son ancienne circonscription de Sanguinet.

Écoutez Félix Francoeur-Beaulieu, journaliste pour Cogeco Nouvelles en Mauricie, revenir sur le sujet, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.