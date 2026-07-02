27 cas répertoriés

Pas moins de 27 cas de rougeole ont été répertoriés dans la province au cours des dernières semaines, particulièrement dans le secteur de Portneuf.

Très contagieux, ce virus touche principalement les jeunes enfants, rappelle le médecin de famille Benoît Heppell. Ce dernier souligne que la majorité des personnes infectées au cours des dernières semaines n'étaient pas vaccinées contre la maladie.

Écoutez le docteur Benoît Heppell, médecin de famille, discuter de cette éclosion, jeudi, au micro de Catherine Brisson.