Taylor Swift et Travis Kelce doivent se marier, vendredi, au Madison Square Garden. Du moins, c'est la rumeur qui persiste.
Écoutez Stéphane Leclair nous parler du mariage à venir - pas confirmé - de Taylor Swift et Travis Kelce, vendredi, au Madison Square Garden.
Les sujets discutés
- Une cérémonie estimée à 20 millions de dollars selon Forbes;
- Ed Sheeran, Selena Gomez et Tim McGraw sont attendus à la cérémonie;
- Comment faire un mariage intimiste au Madison Square Garden?;
- La série québécoise Premier Trio lance des auditions pour des rôles de jeunes acteurs et actrices, avec une première étape du 13 au 23 juillet.