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Taylor Swift et Travis Kelce

Le mariage de l'année au Madison Square Garden?

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 juillet 2026 15:57

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Le mariage de l'année au Madison Square Garden?
Les deux amoureux officialiseront leur union avec un mariage à grand déploiement. / Associated Press

Taylor Swift et Travis Kelce doivent se marier, vendredi, au Madison Square Garden. Du moins, c'est la rumeur qui persiste.

Écoutez Stéphane Leclair nous parler du mariage à venir - pas confirmé - de Taylor Swift et Travis Kelce, vendredi, au Madison Square Garden.

Les sujets discutés

  • Une cérémonie estimée à 20 millions de dollars selon Forbes;
  • Ed Sheeran, Selena Gomez et Tim McGraw sont attendus à la cérémonie;
  • Comment faire un mariage intimiste au Madison Square Garden?;
  • La série québécoise Premier Trio lance des auditions pour des rôles de jeunes acteurs et actrices, avec une première étape du 13 au 23 juillet.

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