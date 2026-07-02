Au FIJM vendredi soir

Patrick Watson se produira à 21h30 à la Place des Festivals, lors du Festival international de jazz de Montréal, vendredi soir, où il recevra le prix Spécial Spirit pour son innovation et son influence.
Écoutez à ce sujet Stéphane Leclair qui a assisté au point de presse de l'artiste, jeudi, avec Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Patrick Watson va s'inspirer de son premier passage à Montréal, au FIJM, pour son spectacle;
- Il sera accompagné de Martha Wainwright et Klô Pelgag pour l'occasion;
- La chanson de Watson, Je te laisserai des mots, est la première francophone à dépasser un milliard d’écoutes sur Spotify, reprise notamment par Harry Styles et Billie Eilish.