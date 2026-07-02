Petite scène pour Angine de poitrine au FestiVoix

Après son succès au Festival international de jazz de Montréal, le groupe en vogue Angine de poitrine se produira au FestiVoix de Trois-Rivières.

La prestation, qui aura lieu sur une toute petite scène, soulève quelques inquiétudes, alors que la capacité d’accueil des lieux est d’environ 3000 personnes et que l’événement risque d’excéder ce nombre.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles en Mauricie, Catherine St-Laurent, brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de l’animatrice Catherine Brisson.