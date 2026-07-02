Prolongation de contrat

Le gardien de but Jakub Dobes a signé, jeudi, un contrat de trois ans avec les Canadiens de Montréal.
Écoutez Meeker Guerrier en parler avec l'animatrice Catherine Brisson, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Un contrat de trois ans d'un peu plus de 15 millions $ pour le gardien Jakub Dobes;
- Alexander Ovechkin disputera une autre saison avec les Capitals de Washington;
- Tennis: Gabriel Diallo s'incline en cinq manches au deuxième tour, à Wimbledon;
- Mondial: l'Espagne et l'Autriche s'affrontent.