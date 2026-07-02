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En Colombie-Britannique

«Carney a donné des bonbons avant de faire passer cette pilule empoisonnée»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 juillet 2026 17:50

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Catherine Lévesque
Catherine Lévesque
«Carney a donné des bonbons avant de faire passer cette pilule empoisonnée»
Catherine Lévesque / Cogeco Média

Le Canada pourra avoir ses propres représemtants à l'Eurovision, dès l'an prochain.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse politique Catherine Lévesque avec l'animatrice Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Le Canada participera à l’Eurovision 2027, grâce à l’adhésion de Radio-Canada et de la CBC à l’Union européenne de radio-télévision;
  • Tout ça, grâce à un soutien de financement fédéral de 150 millions de dollars;
  • Mark Carney et David Eby dévoilent un accord sur un nouveau pipeline pétrolier vers le sud de la Colombie-Britannique, avec indemnisation environnementale et maintien du moratoire sur les pétroliers au nord.
  • Le député conservateur Jamil Jivani critique les défilés de la fierté, révélant des tensions au sein du Parti conservateur sous Pierre Poilievre;
  • Mark Carney participera au sommet de l’OTAN en Turquie.

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