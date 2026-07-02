En Colombie-Britannique

Le Canada pourra avoir ses propres représemtants à l'Eurovision, dès l'an prochain.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse politique Catherine Lévesque avec l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Le Canada participera à l’Eurovision 2027, grâce à l’adhésion de Radio-Canada et de la CBC à l’Union européenne de radio-télévision;
- Tout ça, grâce à un soutien de financement fédéral de 150 millions de dollars;
- Mark Carney et David Eby dévoilent un accord sur un nouveau pipeline pétrolier vers le sud de la Colombie-Britannique, avec indemnisation environnementale et maintien du moratoire sur les pétroliers au nord.
- Le député conservateur Jamil Jivani critique les défilés de la fierté, révélant des tensions au sein du Parti conservateur sous Pierre Poilievre;
- Mark Carney participera au sommet de l’OTAN en Turquie.