H-Q souhaite conscientiser la population

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Les grands consommateurs d'électricité pourraient avoir une facture plus élevée

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Le Québec maintenant

le 2 juillet 2026 16:51

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Les grands consommateurs d'électricité pourraient avoir une facture plus élevée
Hydro-Québec souhaite augmenter la facture des plus grands consommateurs d’électricité au Québec. Environ 200 000 ménages pourraient donc voir leurs frais annuels augmenter. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Hydro-Québec souhaite augmenter la facture des plus grands consommateurs d’électricité au Québec. Environ 200 000 ménages pourraient donc voir leurs frais annuels augmenter.

Les personnes concernées sont, dans la plupart des cas, celles qui possèdent une piscine, un spa ou une entrée de garage chauffée.

Écoutez Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal, brosser le portrait de la situation au micro de l’animatrice Catherine Brisson.

«Le signal qu'Hydro-Québec veut envoyer, c'est vraiment un signal d'efficacité énergétique pour dire à ces clients que s'ils ne contribuent pas à l'efficacité énergétique, ils vont payer plus cher. La bonne nouvelle, c'est que si vous ne voulez pas payer plus cher, il y a des manières de réduire votre consommation d'électricité.»

Pierre-Olivier Pineau

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