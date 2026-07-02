H-Q souhaite conscientiser la population

Hydro-Québec souhaite augmenter la facture des plus grands consommateurs d’électricité au Québec. Environ 200 000 ménages pourraient donc voir leurs frais annuels augmenter.

Les personnes concernées sont, dans la plupart des cas, celles qui possèdent une piscine, un spa ou une entrée de garage chauffée.

Écoutez Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal, brosser le portrait de la situation au micro de l’animatrice Catherine Brisson.