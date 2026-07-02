Émergence depuis quelques années

Lou-Adriane Cassidy participe à la soirée d'ouverture du festival La Noce à Saguenay, à Chicoutimi.
Écoutez Lou-Adriane Cassidy en compagnie de Stéphane Leclair et Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Lou-Adriane Cassidy se souvient de son premier passage à La Noce, en 2022;
- Elle évoque l’ambiance unique du festival et l’engouement croissant des jeunes pour la musique québécoise;
- Elle adore la diversité musicale incarnée par des groupes comme Angeline de Poitrine, qui va la précéder sur scène;
- Lou-Adrianne souligne l’importance de la communauté et du renouveau identitaire dans la culture québécoise.
- Et elle répond au questionnaire express de Stéphane.