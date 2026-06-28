En vigueur depuis bientôt un an

Le régime d’union parentale, en vigueur depuis le 30 juin 2025, soulignera bientôt son 1er anniversaire. Mais quelles sont les grandes implications économiques pour celles et ceux qui sont concernés?

Écoutez la chroniqueuse économique Marianne Spear rappeler dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril, les grandes règles de cette loi qui s’applique automatiquement aux conjoints de fait ayant des enfants nés après le 30 juin 2025.