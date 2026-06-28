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En vigueur depuis bientôt un an

Régime de l'union parentale: un rappel des grandes règles

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Entendu dans

Signé l'été

le 28 juin 2026 08:30

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Régime de l'union parentale: un rappel des grandes règles
Le régime d’union parentale, en vigueur depuis le 30 juin 2025, soulignera bientôt son 1er anniversaire. Mais quelles sont les grandes implications économiques pour celles et ceux qui sont concernés? / Andrii Lysenko / Adobe Stock

Le régime d’union parentale, en vigueur depuis le 30 juin 2025, soulignera bientôt son 1er anniversaire. Mais quelles sont les grandes implications économiques pour celles et ceux qui sont concernés?

Écoutez la chroniqueuse économique Marianne Spear rappeler dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril, les grandes règles de cette loi qui s’applique automatiquement aux conjoints de fait ayant des enfants nés après le 30 juin 2025.

«C'est quand même quelque chose de gros, parce que depuis un an, des milliers de Québécois sont entrés dans un nouveau régime juridique sans avoir signé aucun document. L'image que j'aimerais amener est celle d'une boîte. Avant l'union parentale, cette boîte-là était vide. Depuis un an, lorsqu'un enfant naît dans un couple conjoint de fait, la loi met automatiquement dans cette boîte la résidence familiale, les meubles et le véhicule familial. À  la séparation ou au décès, on ouvre cette boîte, puis on la partage selon les règles prévues. Donc, on ne parle pas d'un 50 % nécessairement. C'est plus complexe que ça.»

Marianne Spear

Écoutez la chroniqueuse économique expliquer les détails plus complexes de ce nouveau régime qui comporte plusieurs avantages, mais aussi certains inconvénients potentiels.

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