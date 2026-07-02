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Contrat de 73,2 millions $

Demidov à Montréal pour les 8 prochaines saisons

par 98.5 | Modifié le 2 juillet 2026 à 11:35

Demidov à Montréal pour les 8 prochaines saisons
Ivan Demidov sera un membre du CH pour les 8 prochaines saisons. / CP - Christinne Muschi

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Demidov prolongé : «Il veut faire partie de quelque chose» - Martin McGuire

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Les Canadiens de Montréal ont frappé un grand coup à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, en officialisant la signature d'un contrat de 8 ans à leur joyau offensif, Ivan Demidov.

Le Russe de 20 ans a apposé sa signature à une entente qui lui rapportera 9,15 millions de dollars en moyenne par saison, pour une valeur totale de 73,2 millions.

Cette nouvelle entente entrera en vigueur à la fin de son contrat d'entrée de trois ans, auquel il reste encore une saison.

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« Demidov veut gagner à Montréal, Hage aussi mature que Patrice Bergeron »

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«Demidov a deux choses dans sa vie: le hockey et le hockey»

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et autres

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Avec cette signature, tout le noyau offensif du Tricolore est lié à l'organisation pour encore plusieurs saisons.

 
Écoutez les réactions de nos intervenants à cette signature sur les ondes de Cogeco Média.

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