Contrat de 73,2 millions $

Les Canadiens de Montréal ont frappé un grand coup à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, en officialisant la signature d'un contrat de 8 ans à leur joyau offensif, Ivan Demidov.

Le Russe de 20 ans a apposé sa signature à une entente qui lui rapportera 9,15 millions de dollars en moyenne par saison, pour une valeur totale de 73,2 millions.

Cette nouvelle entente entrera en vigueur à la fin de son contrat d'entrée de trois ans, auquel il reste encore une saison.