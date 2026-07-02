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Droits des voyageurs

Vols annulés ou retardés: comment obtenir enfin votre juste compensation

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 2 juillet 2026 10:59

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Vols annulés ou retardés: comment obtenir enfin votre juste compensation
Seuls 21% des passagers savent reconnaître une situation donnant droit à une indemnisation... / Yay Images/ Adobe Stock

Vous planifiez de prendre l'avion prochainement? Ne vous laissez plus berner par les transporteurs!

Jacob Charbonneau, PDG de Vol en retard, décortique le vrai du faux concernant vos droits en cas de retard ou d'annulation.

Entre les fausses excuses de «maintenance» pour éviter de payer et les subtilités de la Charte canadienne face aux règles européennes, vous découvrirez des astuces concrètes pour réclamer ce qui vous est dû. 

Écoutez Jacob Charbonneau, président de Vol en retard, expliquer le tout, jeudi matin à L'effet Lavallée

«C'est important de toujours aller gratter pour comprendre vraiment ce qui s'est passé et quelles ont été les répercussions des différentes actions qui ont été prises, et ça peut devenir attribuable au transporteur.»

Jacob Charbonneau

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