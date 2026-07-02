Droits des voyageurs

Vous planifiez de prendre l'avion prochainement? Ne vous laissez plus berner par les transporteurs!

Jacob Charbonneau, PDG de Vol en retard, décortique le vrai du faux concernant vos droits en cas de retard ou d'annulation.

Entre les fausses excuses de «maintenance» pour éviter de payer et les subtilités de la Charte canadienne face aux règles européennes, vous découvrirez des astuces concrètes pour réclamer ce qui vous est dû.

Écoutez Jacob Charbonneau, président de Vol en retard, expliquer le tout, jeudi matin à L'effet Lavallée.