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Soins aux ainés

Formation des préposés dans les RPA: Santé Québec rectifie le tir

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Entendu dans

Le midi

le 2 juillet 2026 12:52

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Formation des préposés dans les RPA: Santé Québec rectifie le tir
La réduction des heures de formation des préposés aux bénéficiaires dans les résidences pour personnes aînées, de 180 à 14 heures dans certains cas, suscite des inquiétudes. / Prasit Rodphan/ Adobe Stock

La décision d'ajuster les heures de formation des préposés aux bénéficiaires dans les résidences pour personnes aînées, qui passent de 180 à 14 heures dans certains cas précis, suscite de vives inquiétudes.

À la suite de cette annonce, l'entité Santé Québec se veut rassurante en précisant que cette réforme repose sur une différenciation des besoins selon les catégories de RPA, allant d'autonomes à semi-autonomes jusqu'à perte d'autonomie. 

L'objectif de la nouvelle réglementation est d'adapter les exigences de terrain, d'élargir le bassin d'ainés pouvant accéder aux soins et d'en maintenir rigoureusement la qualité et la sécurité.

Écoutez Paul Guyot, directeur général, Santé et bien-être des aînés chez Santé Québec, faire le point, jeudi, au Midi.

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