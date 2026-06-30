Guerre russo-ukrainienne

La guerre moderne se redéfinit sous nos yeux à travers l'usage massif de la technologie, selon l'ex-diplomate Ferry de Kerckhove.

Équipés de nouveaux modèles de drone volant à 180 km/h et chargés de 70 kilos d'explosifs, les Ukrainiens transforment ce conflit en une guerre technologique ultra-ciblée.

Avec ces petits drones, Kiev a réussi à paralyser environ 20 % de la capacité de raffinage de pétrole de la Russie en ciblant ses infrastructures stratégiques.

Écoutez les explications de l'ex-diplomate et analyste politique, Ferry de Kerckhove, au micro de Catherine Brisson.