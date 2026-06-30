Guerre russo-ukrainienne

La guerre moderne se redéfinit sous nos yeux à travers l'usage massif de la technologie, selon l'ex-diplomate Ferry de Kerckhove.
Équipés de nouveaux modèles de drone volant à 180 km/h et chargés de 70 kilos d'explosifs, les Ukrainiens transforment ce conflit en une guerre technologique ultra-ciblée.
Avec ces petits drones, Kiev a réussi à paralyser environ 20 % de la capacité de raffinage de pétrole de la Russie en ciblant ses infrastructures stratégiques.
Écoutez les explications de l'ex-diplomate et analyste politique, Ferry de Kerckhove, au micro de Catherine Brisson.
«Ce conflit par petits véhicules aéroportés est devenu l'arme de guerre par excellence à travers le monde.»
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