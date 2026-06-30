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Guerre russo-ukrainienne

Drones: comment la technologie ukrainienne redéfinit les conflits mondiaux

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 juin 2026 16:46

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Ferry de Kerckhove
Ferry de Kerckhove
Drones: comment la technologie ukrainienne redéfinit les conflits mondiaux
Ferry de Kerckhove / Cogeco Média

La guerre moderne se redéfinit sous nos yeux à travers l'usage massif de la technologie, selon l'ex-diplomate Ferry de Kerckhove.

Équipés de nouveaux modèles de drone volant à 180 km/h et chargés de 70 kilos d'explosifs, les Ukrainiens transforment ce conflit en une guerre technologique ultra-ciblée.

Avec ces petits drones, Kiev a réussi à paralyser environ 20 % de la capacité de raffinage de pétrole de la Russie en ciblant ses infrastructures stratégiques. 

Écoutez les explications de l'ex-diplomate et analyste politique, Ferry de Kerckhove, au micro de Catherine Brisson. 

«Ce conflit par petits véhicules aéroportés est devenu l'arme de guerre par excellence à travers le monde.»

Ferry de Kerckhove

Autres sujets abordés

  • La technologie ukrainienne s'invite maintenant dans les conflits au Moyen-Orient;
  • Aux États-Unis, la Cour suprême a invalidé de justesse le décret de Donald Trump qui visait à abolir le droit du sol.

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