Date butoir du 1er juillet

Les États-Unis n'ont pas accepté de renouveler l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) sous sa forme actuelle, alors que la date butoir était fixée à ce mercredi 1er juillet. Cette décision fait suite à une réunion virtuelle entre les trois pays.

C'est le représentant au Commerce, Jamieson Greer, qui en a fait l'annonce par voie de communiqué, en soulignant notamment que le pays souhaitait remédier aux lacunes de l'accord et réduire son déficit commercial avec le Canada et le Mexique.

L'ACEUM demeure toutefois en vigueur, et un processus de révision sera enclenché. Ce dernier peut s'étendre jusqu'à une période de dix ans, après laquelle l'accord, s'il n'est pas renouvelé, expirera.

Le premier ministre Mark Carney s'attendait à un tel dénouement mercredi, et son ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a souligné dans ce contexte que le Canada doit se concentrer sur ce qu'il peut contrôler.