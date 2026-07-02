Le Russe bien en selle à Montréal

L'attaquant Ivan Demidov est désormais lié aux Canadiens pour huit saisons avec une valeur annuelle de 9,15 millions de dollars.

Au-delà de son indéniable talent sur la glace, l'accent est mis sur les qualités humaines exceptionnelles du joueur de 20 ans.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, le duo du hockey des Canadiens à Cogeco Média, analyser la situation, jeudi, à l'émission de Philippe Cantin.

Autre sujet abordé