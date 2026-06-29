Repêchage de la LNH

Tous les ans, les espoirs du hockey vivent l’un des moments les plus importants de leur carrière lors de la soirée de repêchage. Avant d’être propulsées devant le monde entier, les jeunes recrues font de plus en plus attention à soigner la façon dont elles s’habillent.

Si la mode avait déjà une importance primordiale pour les joueurs de basketball ou de football, on voit que cette tendance arrive de plus en plus aussi chez les joueurs de hockey.

Écoutez Jean-François Bédard, fondateur et directeur artistique de Glorious Custom, revenir sur les commandes qu’il a reçues à l’occasion du repêchage, lundi, à l’émission Le midi.