Le Québec s'apprête à traverser une période de chaleur intense et prolongée.

L'humidité augmentera progressivement pour atteindre son maximum mercredi et jeudi, entraînant des indices humidex très élevés et des températures nocturnes plus hautes qu'à l'habitude, notamment en milieu urbain.

Bien qu'une légère baisse de l'intensité soit prévue à partir de samedi, Environnement Canada prévoit que les températures demeureront au-dessus des normales saisonnières jusqu'à la semaine prochaine.

Écoutez Simon Legault météorologue d'Environnement Canada aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.