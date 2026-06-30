Médicaments pour la perte de poids

Santé Canada vient d'autoriser la distribution du sémaglutide générique (équivalent du Wegovy) pour la perte de poids.

Benoit Morin, président de l'AQPP, précise que ce produit, plus dosé que l'Ozempic, s'adresse exclusivement aux personnes souffrant d'obésité sévère (IMC supérieur à 30) ou de surpoids avec facteurs de risque, et peut être prescrit dès l'âge de 12 ans.

Face à la popularité de ces injectables et à la pression esthétique des réseaux sociaux, l'expert met en garde contre les effets secondaires (nausées, diarrhées) et les graves dangers des achats en ligne sans prescription médicale.

Écoutez Benoît Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, mardi au Midi.