À l'approche du 1er juillet

La crise de l'habitation continue de frapper fort au Québec, particulièrement sur l'île de Montréal, où les récents chiffres montrent que 25 000 logements sont actuellement vacants.

La ministre responsable de l'Habitation, Karine Boivin Roy, défend les outils déployés par son gouvernement pour répondre à cette crise, notamment le Programme de supplément au loyer Québec (PSLQ) et les Services d'aide à la recherche de logement (SARL). Elle invite les citoyens à la recherche d'un logement à communiquer avec ces services pour obtenir de l'aide.

La députée de Anjou-Louis-Riel rappelle également qu'une enveloppe de 780 millions de dollars est injectée pour rénover le parc de HLM de la province.

Écoutez la ministre responsable de l'Habitation, Karine Boivin Roy, faire le point sur le crise du logement, lundi, au micro de Valérie Beaudoin.