Alors qu'une première vague de chaleur frappera le Québec au cours des prochains jours, Hydro-Québec présente un nouveau programme en partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial qui permettra à 20 000 ménages à revenus modestes de procéder à des rénovations favorisant l'efficacité énergétique, telle que l'installation de thermopompe, de fenêtres et de portes.

Près de 243 millions de dollars sont injectés pour concrétiser cette initiative.

Écoutez Cendrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec, aborder le sujet, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.