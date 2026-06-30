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Source alternative de financement

Le mécénat: «Ça a été pour moi un tremplin extraordinaire»

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 30 juin 2026 13:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Le mécénat: «Ça a été pour moi un tremplin extraordinaire»
Le midi / Cogeco Média

Dans un contexte de baisse des salaires et de rareté des subventions dans le milieu des arts, on aborde le mécénat comme source alternative de financement.

Le violoncelliste Stéphane Tétreault raconte comment sa carrière a été propulsée en 2012 grâce au prêt à long terme d'un Stradivarius de 1707, estimé à plus de 6 millions de dollars, par la philanthrope Jacqueline Desmarais. 

Bien que ce privilège puisse susciter des jalousies, l'artiste rappelle que le mécénat repose sur des relations de confiance qui se bâtissent au fil des ans et demeure complémentaire au financement public.

Écoutez Stéphane Tétreault, violoncelliste, expliquer comment le mécénat a changé sa carrière, mardi au Midi

«Le mécénat en culture en général, c'est une façon de redonner aux artistes, aux organismes artistiques mais aussi à la société.»

Stéphane Tétreault, violoncelliste

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