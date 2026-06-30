Dans un contexte de baisse des salaires et de rareté des subventions dans le milieu des arts, on aborde le mécénat comme source alternative de financement.

Le violoncelliste Stéphane Tétreault raconte comment sa carrière a été propulsée en 2012 grâce au prêt à long terme d'un Stradivarius de 1707, estimé à plus de 6 millions de dollars, par la philanthrope Jacqueline Desmarais.

Bien que ce privilège puisse susciter des jalousies, l'artiste rappelle que le mécénat repose sur des relations de confiance qui se bâtissent au fil des ans et demeure complémentaire au financement public.

Écoutez Stéphane Tétreault, violoncelliste, expliquer comment le mécénat a changé sa carrière, mardi au Midi.