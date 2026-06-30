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Conférence mondiale sur l'efficacité énergétique

«C'est possible de consommer moins en ayant les mêmes services énergétiques»

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Entendu dans

Le midi

le 30 juin 2026 12:59

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«C'est possible de consommer moins en ayant les mêmes services énergétiques»
Le midi / Cogeco Média

Montréal accueille la 11ᵉ conférence mondiale sur l'efficacité énergétique de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Pierre-Olivier Pineau, expert de HEC Montréal, rappelle l'importance de consommer moins pour réduire les factures et la dépendance géopolitique. 

Bien que l'intelligence artificielle en forte croissance pose des défis d'approvisionnement électrique, ce secteur reste marginal face au chauffage des bâtiments et aux transports, qui requièrent des progrès majeurs.

L'expert prône une responsabilité partagée à 50/50 entre les programmes directeurs des gouvernements et les choix quotidiens des citoyens face aux véhicules énergivores ou aux grands logements.

Écoutez Pierre-Olivier Pineault, Titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie au HEC Montréal, mardi au Midi. 

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