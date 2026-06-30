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Entente sur les tiers pays sûrs

«Le Canada refoule les migrants vers le danger» -Frantz André

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Entendu dans

Le midi

le 30 juin 2026 13:59

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«Le Canada refoule les migrants vers le danger» -Frantz André
Un véhicule et un agent de la GRC se trouvent au chemin Roxham, à Saint-Bernard-de-Lacolle, au Québec, le mercredi 30 juillet 2025. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

La Cour suprême des États-Unis vient de porter un coup fatal aux politiques migratoires de Donald Trump en validant le droit du sol, tout en ouvrant la voie à l'expulsion de 350 000 migrants haïtiens et 6000 syriens. 

Cette double décision historique ébranle directement l'Entente sur les tiers pays sûrs et fait déjà craindre une vague migratoire au Canada.

Selon le porte-parole du Comité d'action des personnes sans statut, les États-Unis ne sont plus un pays sûr pour les réfugiés, mais le Canada a aussi sa part de responsabilité dans cette crise.

Écoutez à ce sujet Frantz André, porte-parole du Comité d’action des personnes sans statut, mardi, au micro de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.

«Alors, le Canada est coupable de faire une forme de déportation par proxy. Non, ce ne sont pas eux qui permettent de refouler les gens. Et maintenant, pour les 350 000 personnes qui n'ont plus de statut et à partir de demain, leur permis de travail fini.»

Frantz André

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