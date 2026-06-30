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Une chaude lutte à prévoir

Christine Fréchette à Trois-Rivières: «Ça va être ultra féroce» -Antoine Tardif

par 98.5

0:00
19:03

Entendu dans

Le midi

le 30 juin 2026 13:39

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

Christine Fréchette à Trois-Rivières: «Ça va être ultra féroce» -Antoine Tardif
Antoine Tardif / Cogeco Média

À l’occasion de sa chronique politique, Antoine Tardif analyse la décision de la première ministre Christine Fréchette de se présenter dans la circonscription de Trois-Rivières, laissée vacante par le départ politique de Jean Boulet.

Celle qui avait été élue dans Sanguinet en 2022 est attendue de pied ferme par le Parti libéral du Québec (PLQ) et le Parti québécois (PQ).

Selon le chroniqueur, les libéraux, qui ont déjà nommé leur candidate vedette, Valérie Renaud-Martin, comptent la traiter de «parachutée».

La Coalition avenir Québec (CAQ) tente plutôt de combler un vide en Mauricie et de prouver qu'elle demeure le parti des régions.

Écoutez le chroniqueur Antoine Tardif aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.

«Ça va être ultra féroce du côté des libéraux, ils vont l'attendre... on peut s'attaquer à une chaude lutte là-bas [...] on nous parle d'une guerre de tranchées qui va se faire là-bas.»

Antoine Tardif

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