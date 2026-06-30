Une chaude lutte à prévoir

À l’occasion de sa chronique politique, Antoine Tardif analyse la décision de la première ministre Christine Fréchette de se présenter dans la circonscription de Trois-Rivières, laissée vacante par le départ politique de Jean Boulet.

Celle qui avait été élue dans Sanguinet en 2022 est attendue de pied ferme par le Parti libéral du Québec (PLQ) et le Parti québécois (PQ).

Selon le chroniqueur, les libéraux, qui ont déjà nommé leur candidate vedette, Valérie Renaud-Martin, comptent la traiter de «parachutée».

La Coalition avenir Québec (CAQ) tente plutôt de combler un vide en Mauricie et de prouver qu'elle demeure le parti des régions.

Écoutez le chroniqueur Antoine Tardif aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.