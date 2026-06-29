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Des milliers de personnes au rendez-vous

Angine de Poitrine: «C'est la plus grosse foule que j'ai jamais vue»

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 29 juin 2026 14:02

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Angine de Poitrine: «C'est la plus grosse foule que j'ai jamais vue»
Le concert de Angine de Poitrine au festival de Jazz de Montréal. / Cogeco Média

Le concert d'Angine de Poitrine a attiré des milliers de personnes samedi soir devant la place des Festivals de Montréal.

Si l’ambiance était à la fête pour acclamer ce groupe inimitable, le nombre très important de spectateurs a causé des problèmes de circulation et de sécurité alors que plusieurs personnes ont souffert de malaises.

Écoutez Marc-André Mongrain, rédacteur en chef de Sors-tu.ca, commenter le tout, lundi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Ils débattent de la façon dont le Festival de jazz devrait gérer les futurs concerts gratuits de cette envergure lors des prochaines éditions.

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