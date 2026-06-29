Séismes et crise humanitaire

Le Venezuela fait face à une situation humanitaire catastrophique après avoir été frappé par de violents séismes et de fortes répliques mercredi soir et plus tôt lundi matin.

Interrogé en direct de Caracas, Marcel Rouaix dresse un bilan provisoire de plus de 1 400 morts et déplore le manque criant de machinerie lourde pour sauver les personnes encore ensevelies.

Il dénonce l'inaction des forces de l'ordre locales, qui a obligé les civils à creuser à mains nues avant l'arrivée des secours internationaux.

Enfin, face à une crise économique chronique, il invite les Québécois à privilégier les dons financiers en ligne.

Écoutez Marcel Rouaix, habitant de Caracas au Venezuela, brosser le portrait de la crise humanitaire dans son pays, lundi à l'émission Le Midi.