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Séismes et crise humanitaire

Venezuela: les civils livrés à eux-mêmes après les violentes secousses

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Entendu dans

Le midi

le 29 juin 2026 13:10

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Venezuela: les civils livrés à eux-mêmes après les violentes secousses
Les recherches pour retrouver des survivants se poursuivent au Venezuela. / Miguel Medina/Pool Photo via The Associated Press

Le Venezuela fait face à une situation humanitaire catastrophique après avoir été frappé par de violents séismes et de fortes répliques mercredi soir et plus tôt lundi matin. 

Interrogé en direct de Caracas, Marcel Rouaix dresse un bilan provisoire de plus de 1 400 morts et déplore le manque criant de machinerie lourde pour sauver les personnes encore ensevelies.

Il dénonce l'inaction des forces de l'ordre locales, qui a obligé les civils à creuser à mains nues avant l'arrivée des secours internationaux.

 Enfin, face à une crise économique chronique, il invite les Québécois à privilégier les dons financiers en ligne.

Écoutez Marcel Rouaix, habitant de Caracas au Venezuela, brosser le portrait de la crise humanitaire dans son pays, lundi à l'émission Le Midi

«Les forces de l'ordre vénézuéliennes, les forces armées, les corps de police ne sont pas en train de collaborer avec la population civile [...]. Ce sont les civils qui ont dû prendre leurs outils avec leurs mains pour aller chercher les gens qui sont attrapés.»

Marcel Rouaix, habitant de Caracas au Venezuela

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