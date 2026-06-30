Gab Bouchard, l'interprète de la chanson Dépotoir, sera sur scène mercredi le 1er juillet à Ottawa pour célébrer le Canada, aux côtés de nombreux autres artistes, notamment Pierre Lapointe, Diane Dufresne ou encore Isabelle Boulay.

C'est Isabelle Racicot qui assurera l'animation de cet événement au parc des Plaines-LeBreton.

En après-midi, le public pourra également assister aux performances de Loud et d'Éléonore Lagacé.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lecroix à ce sujet, mardi, à Cantin le matin.