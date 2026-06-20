Réseaux sociaux

Alors que le gouvernement fédéral souhaite limiter l’accès aux jmédias sociaux pour les jeunes âgés de moins de 16 ans, une plateforme québécoise se démarque en proposant une alternative moins dangereuse.

Le réseau Qlub social n’utilise pas d’algorithme et autorise la publication et le partage de nouvelles, ce qui permet de lutter contre le phénomène des chambres d’écho que l’on retrouve sur les autres plateformes numériques.

Une version scolaire, administrée par les écoles elles-mêmes, a aussi été développée pour correspondre au milieu éducatif et permettre aux élèves de correspondre entre eux dans un espace sécuritaire.

Écoutez Philippe Larose-Cadieux, le PDG de Qlub social, samedi, à l’émission Signé Lévesque.