Les intelligences artificielles qui sont maintenant accessibles à tous facilitent une nouvelle forme de cyberintimidation.

Des pirates informatiques utilisent désormais des outils numériques pour déshabiller virtuellement des élèves à partir de photos scolaires partagées en ligne, pour faire chanter les directions d'écoles au Royaume-Uni.

Plus que jamais, il est conseillé de ne pas diffuser de photos d’enfants mineurs sur les réseaux sociaux pour éviter ce genre de mésaventure.

Écoutez le chroniqueur des réseaux sociaux, Frédéric Labelle, commenter la situation, dimanche, à l’émission de Denis Lévesque.

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