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Chronique politique

«Les conservateurs souhaitent une remontée du NPD et du Bloc Québécois»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 juin 2026 17:39

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Les conservateurs souhaitent une remontée du NPD et du Bloc Québécois»
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Alors que le chef libéral Mark Carney domine les sondages et tire son parti vers le haut, Pierre Poilievre subit l'effet inverse chez les conservateurs.

Pour reprendre les devants, la stratégie des troupes poilievristes ne sera pas d'élargir leur propre coalition, mais bien de souhaiter une remontée du NPD et du Bloc Québécois afin de diviser le vote et recréer un Parlement à plusieurs forces.

Écoutez les explications de l'analyste politique Dimitri Soudas, jeudi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.

«Le constat général, c'est que Mark Carney tire le Parti libéral du Canada vers le haut et Pierre Poilievre tire le Parti conservateur vers le bas.»

Dimitri Soudas

Autre sujet abordé

  • Les conseils de Dimitri Soudas aux quatre principaux chefs de partis à Ottawa.

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