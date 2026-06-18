Chronique politique

Alors que le chef libéral Mark Carney domine les sondages et tire son parti vers le haut, Pierre Poilievre subit l'effet inverse chez les conservateurs.

Pour reprendre les devants, la stratégie des troupes poilievristes ne sera pas d'élargir leur propre coalition, mais bien de souhaiter une remontée du NPD et du Bloc Québécois afin de diviser le vote et recréer un Parlement à plusieurs forces.

Écoutez les explications de l'analyste politique Dimitri Soudas, jeudi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.