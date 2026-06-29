Tensions au Moyen-Orient

Le Moyen-Orient traverse un week-end de vives turbulences marqué par de nouveaux affrontements armés entre l'Iran et les États-Unis dans le détroit d'Ormuz, malgré l'annonce de pourparlers imminents au Qatar.

En parallèle, un accord de paix surprise baptisé «Paix durable» a été signé à Washington entre Israël et le Liban, provoquant la colère de Téhéran.

Sur le plan interne, l'Iran vit un changement de régime de facto: les gardiens de la révolution, désormais au pouvoir après la mort de l'ayatollah Khamenei, imposent une ligne pragmatique et nationaliste, relâchant visiblement le contrôle social sur les mœurs et les femmes.

Écoutez Alexandra Szacka, journaliste et autrice basée en Europe, brosser le portrait de la situation au Moyen-Orient, lundi à Cantin le matin.