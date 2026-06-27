Agression russe en Ukraine

L’agression russe, qui sévit depuis un peu plus de quatre ans en Ukraine, semble s’effriter depuis quelque temps.
Le président russe Vladimir Poutine a notamment cherché à relancer des négociations sur la base de ce qui avait été discuté en Turquie.
Écoutez Ferry de Kerckhove brosser le portrait de la situation, samedi, lors de sa chronique internationale au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«Les Ukrainiens défendent leur patrie et ils y mettent tout le cœur. De l'autre côté, les Russes en ont ras le bol. Et il y a des remous de plus en plus forts en Russie contre cette guerre, même si c'est interdit de condamner la guerre quand vous êtes Russe. D'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que les jours de Poutine sont comptés. Les mesures de protection deviennent presque de la folie furieuse. Même Trump est moins protégé que ça. Je crois que nous vivons, je l'espère, les six derniers mois de cette guerre. Les Ukrainiens continuent d'améliorer leurs capacités. Ils sont devenus les plus grands experts au monde sur les drones.»