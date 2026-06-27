Agression russe en Ukraine

L’agression russe, qui sévit depuis un peu plus de quatre ans en Ukraine, semble s’effriter depuis quelque temps.

Le président russe Vladimir Poutine a notamment cherché à relancer des négociations sur la base de ce qui avait été discuté en Turquie.

Écoutez Ferry de Kerckhove brosser le portrait de la situation, samedi, lors de sa chronique internationale au micro de l’animateur Jean-François Baril.