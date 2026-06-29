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Après 14 saisons de loyaux services avec le CH

Brendan Gallagher quitte Montréal pour les Canucks

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 29 juin 2026 à 13:34

Brendan Gallagher quitte Montréal pour les Canucks
Brendan Gallagher avait demandé de se faire échanger par le Canadien. / (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

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Gallagher aux Canucks: «Un petit sacrifice pour absolument rien»

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Brendan Gallagher, le visage de la combativité chez les Canadiens de Montréal, a été échangé aux Canucks de Vancouver, après 14 saisons avec le Tricolore. 

Pour concrétiser cette transaction, Montréal assumera 50% de son salaire annuel de 6,5 millions $, tandis que le retour consistera en des considérations futures. 

Âgé de 34 ans, l'attaquant retourne ainsi près de la ville de son enfance.

Échange Canadiens-Mammoth 

En parallèle, le directeur général Kent Hughes a secoué la formation en acquérant le robuste défenseur allemand Maksymilian Szuber du Mammoth de l'Utah.

En contrepartie, le Tricolore cède le jeune et prometteur attaquant québécois Joshua Roy.

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