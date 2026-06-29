Après 14 saisons de loyaux services avec le CH

Brendan Gallagher, le visage de la combativité chez les Canadiens de Montréal, a été échangé aux Canucks de Vancouver, après 14 saisons avec le Tricolore.

Pour concrétiser cette transaction, Montréal assumera 50% de son salaire annuel de 6,5 millions $, tandis que le retour consistera en des considérations futures.

Âgé de 34 ans, l'attaquant retourne ainsi près de la ville de son enfance.

Échange Canadiens-Mammoth

En parallèle, le directeur général Kent Hughes a secoué la formation en acquérant le robuste défenseur allemand Maksymilian Szuber du Mammoth de l'Utah.

En contrepartie, le Tricolore cède le jeune et prometteur attaquant québécois Joshua Roy.