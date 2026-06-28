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Vers de nouvelles candidatures pour la CAQ

«Christine Fréchette redevient compétitive» -Stefanie Tougas

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Entendu dans

Signé l'été

le 28 juin 2026 09:24

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Stéfanie Tougas
Stéfanie Tougas
«Christine Fréchette redevient compétitive» -Stefanie Tougas
La première ministre Christine Fréchette sera en Estrie dimanche, où elle devrait annoncer de nouvelles candidatures en vue des élections provinciales d’octobre prochain. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

La première ministre Christine Fréchette est dimanche en Estrie, où elle devrait annoncer de nouvelles candidatures en vue des élections provinciales d’octobre prochain.

Cette allocution de la première ministre survient dans un contexte où la Coalition avenir Québec a fait face à de nombreux départs, dont celui de plusieurs membres clés tels que le ministre du Travail Jean Boulet et le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

Selon La Presse, 33 députés de la CAQ ont annoncé leur départ de la vie politique. Sur les 79 sièges occupés par la CAQ à l’Assemblée nationale, c'est donc près de la moitié des députés actuels qui seront absents en octobre.

Écoutez Stefanie Tougas en discuter lors de sa chronique politique au micro de l’animateur Jean-François Baril.

«Dans les dernières semaines, on se disait : “Coudon, c’est l’hémorragie.” Mais franchement, il y a quelque chose de sain à ça pour Christine Fréchette, qui essaie de se distancier au maximum de l’image selon laquelle elle serait la suite logique de François Legault. Elle souhaite mettre ce parti-là à sa main, à son image, et donc ça prend de nouvelles candidatures. Mais elle est capable non seulement d’avoir des candidatures de qualité, mais aussi des candidatures d’anciens du Parti québécois ou du Parti libéral du Québec. Christine Fréchette redevient compétitive.»

Christine Fréchette

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