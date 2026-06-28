Vers de nouvelles candidatures pour la CAQ

La première ministre Christine Fréchette est dimanche en Estrie, où elle devrait annoncer de nouvelles candidatures en vue des élections provinciales d’octobre prochain.

Cette allocution de la première ministre survient dans un contexte où la Coalition avenir Québec a fait face à de nombreux départs, dont celui de plusieurs membres clés tels que le ministre du Travail Jean Boulet et le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

Selon La Presse, 33 députés de la CAQ ont annoncé leur départ de la vie politique. Sur les 79 sièges occupés par la CAQ à l’Assemblée nationale, c'est donc près de la moitié des députés actuels qui seront absents en octobre.

Écoutez Stefanie Tougas en discuter lors de sa chronique politique au micro de l’animateur Jean-François Baril.