Le premier ministre du Canada, Mark Carney, est demeuré évasif sur l’interdiction des armes SK après la fusillade à Côte-des-Neiges, lundi.
Écoutez la chroniqueuse politique Catherine Lévesque à ce sujet, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets abordés
- Il y a des divisions au sein du caucus libéral entre députés ruraux et urbains relativement à une potentielle interdiction des armes SK;
- Mark Carney met en avant le fédéralisme coopératif, citant l’entente de 10 milliards de dollars avec Christine Fréchette au Québec, tout en priorisant le référendum sur la souveraineté en Alberta prévu en octobre
- Le premier ministre a annoncé la rénovation du 24 Sussex, résidence patrimoniale, tandis que Pierre Poilievre critique cette dépense et refuse de participer aux défilés de la Fierté.