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La mairesse est-elle l'amie des cyclistes?

La place du vélo vue par Soraya Martinez Ferrada: «Je suis absolument ahuri»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 30 juin 2026 06:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La place du vélo vue par Soraya Martinez Ferrada: «Je suis absolument ahuri»
Philippe Cantin / Cogeco Média

Le resserrement d'un questionnaire en ligne concernant l’amélioration du réseau cyclable à Montréal suscite la controverse, plusieurs accusant l'administration de Soraya Martinez Ferrada d'avoir modifié les choix de réponses pour favoriser les automobilistes.

Selon ce que rapporte Le Devoir, mardi, la version initiale du questionnaire mettait l'accent sur les améliorations à apporter aux infrastructures cyclistes, tandis que la version modifiée va jusqu'à suggérer le retrait pur et simple du réseau de vélo hivernal. 

Une vingtaine de questions ont été ajoutées pour accorder une importance disproportionnée aux problèmes de circulation automobile et de stationnement. 

Écoutez l'animateur Philippe Cantin commenter plusieurs dossiers chauds de l'actualité, mardi, dans son tour d'horizon.

«L'administration de la mairesse Soraya Martinez Ferrada, ce n'est pas l'amie des gens qui croient au développement du réseau cyclable à Montréal. On l'a très bien vu en campagne électorale et Le Devoir nous a fourni une autre preuve avec cet article [...] Je regarde ça et je suis absolument ahuri.»

Philippe Cantin

Autres sujets abordés

  • Pénurie critique de perfusionnistes au CHU Sainte-Justine;
  • Vague de chaleur accablante;
  • Daniel Jolivet hospitalisé;
  • Le look de Naomi Osaka à Wimbledon;
  • Tensions diplomatiques au Qatar;
  • Cas de rougeole à Québec.

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