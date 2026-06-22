Un investissement de 21 millions $

La ville de Laval bénéficie d'une subvention de 21 millions de dollars du ministère de l'Environnement pour adapter ses infrastructures vieillissantes aux changements climatiques.

Le maire Stéphane Boyer explique que les réseaux actuels, conçus à une autre époque pour 100 mm de pluie, ne suffisent plus face aux récentes tempêtes déversant jusqu'à 170 mm.

Cet été, 40 kilomètres de rues seront transformés.

Laval mise notamment sur l'élargissement majeur des tuyaux pour créer des réservoirs souterrains, sur l'aménagement d'espaces de biorétention végétalisés, ainsi que sur l'expérimentation d'une asphalte poreuse avec le projet de «rue éponge».

Écoutez Stéphane Boyer, maire de Laval, expliquer le tout, lundi à Le midi avec Valérie Beaudoin.