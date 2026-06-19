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Enjeu d'itinérance

«Je ne vais pas démanteler les campements parce que ça nous fait bien paraître»

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Entendu dans

La commission

le 19 juin 2026 14:02

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Je ne vais pas démanteler les campements parce que ça nous fait bien paraître»
La mairesse Soyara Martinez Ferrada garde le cap sur son plan d'action vis-à-vis l'itinérance. / Christopher Katsarov - La Presse Canadienne

À quelques mois du Championnat du monde de cyclisme qui se tiendra dans la métropole, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a réitéré son intention de ne pas démanteler le campement de personnes sans logis situé sur la rue Notre-Dame. Près de 100 tentes y sont actuellement regroupées.

La mairesse rappelle qu'un jugement de la Cour interdit à la Ville de déplacer ou de démanteler ces campements.

Depuis son arrivée en poste, la mairesse a fait de l'enjeu de l'itinérance sa priorité, notamment en mettant sur pied une cellule de crise et en réservant près de 50 millions de dollars dans le budget municipal pour soutenir les arrondissements et les organismes face à cet enjeu.

Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, faire le point à ce sujet, vendredi, lors de son passage à La commission.

Alors que les meilleurs cyclistes au monde et des milliers de spectateurs circuleront le long des campements, Soraya Martinez Ferrada insiste sur le fait qu'elle ne souhaite pas « cacher » cette réalité et qu'il est possible de faire briller Montréal tout en démontrant que la ville est en mesure de traiter les personnes sans logement avec dignité.

«Il faut qu'on gère les campements d'une façon pour que moi je puisse avoir le temps de construire les logements de transition que j'ai besoin. Entre temps, je ne peux pas laisser des poubelles à ciel ouvert, donc je dois avoir une façon de fonctionner et c'est pour ça qu'on a adopté le protocole de campement. Je ne vais pas non plus démanteler les campements parce que ça nous fait bien paraître, parce qu'on veut avoir la moralité qu'on a caché nos itinérants dans le cadre d'un événement international.»

Soraya Martinez Ferrada

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