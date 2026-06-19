Enjeu d'itinérance

À quelques mois du Championnat du monde de cyclisme qui se tiendra dans la métropole, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a réitéré son intention de ne pas démanteler le campement de personnes sans logis situé sur la rue Notre-Dame. Près de 100 tentes y sont actuellement regroupées.

La mairesse rappelle qu'un jugement de la Cour interdit à la Ville de déplacer ou de démanteler ces campements.

Depuis son arrivée en poste, la mairesse a fait de l'enjeu de l'itinérance sa priorité, notamment en mettant sur pied une cellule de crise et en réservant près de 50 millions de dollars dans le budget municipal pour soutenir les arrondissements et les organismes face à cet enjeu.

Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, faire le point à ce sujet, vendredi, lors de son passage à La commission.

Alors que les meilleurs cyclistes au monde et des milliers de spectateurs circuleront le long des campements, Soraya Martinez Ferrada insiste sur le fait qu'elle ne souhaite pas « cacher » cette réalité et qu'il est possible de faire briller Montréal tout en démontrant que la ville est en mesure de traiter les personnes sans logement avec dignité.