Elles ne volent pas, mais elles gagnent du terrain

À l’approche de la saison estivale, la Dre Elizabeth Dougherty fait le point sur la maladie de Lyme, causée par la bactérie Borrelia burgdorferi transmise par la tique à pattes noires.

En raison du réchauffement climatique, ces tiques migrent de plus en plus vers le nord du Québec.

La médecin de famille insiste sur l'importance de s'examiner minutieusement après chaque activité en plein air.

Si une tique reste accrochée plus de 24 heures, une consultation rapide en pharmacie permet d'obtenir des antibiotiques préventifs et d'éviter les complications à long terme.

Écoutez la chronique santé de Dre Elizabeth Dougherty, lundi à Cantin le matin.