Dans l'humour et la bienveillance

L'équipe du film Françoise, une comédie dramatique attendue en salle cette semaine, était de passage en studio pour discuter de ce projet audacieux qui met en scène un scénariste de 50 ans en déclin professionnel qui fait une transition de genre pour obtenir un contrat de film.

Co-scénarisé par Gabrielle Boulianne-Tremblay et mettant en vedette Louis Morissette, qui agit également à titre de producteur, le long-métrage se veut une œuvre humaine, drôle et touchante, visant à ouvrir les esprits sur la réalité des personnes trans.

Malgré le terrain miné que peut représenter un tel sujet au Québec, l'équipe a misé sur l'humour et la bienveillance pour éviter la caricature et susciter une réelle discussion.

Écoutez Louis Morissette et Gabrielle Boulianne-Tremblay aborder le tout, lundi matin, en compagnie de la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix à l'émission de Philippe Cantin.