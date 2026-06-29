BIlan de carrière politique

Le député indépendant de Rosemont, Vincent Marissal, s'apprête à quitter la vie politique après deux mandats comme député.
À quelques mois des prochaines élections provinciales, il dresse le bilan de ces années de service et revient sur les travaux qu’il a effectués à l’Assemblée nationale.
Au-delà des divisions politiques, il aborde aussi les rapprochements qu’il a pu avoir avec d’autres élus qui ne proviennent pas nécessairement de ses groupes politiques.
Écoutez le député indépendant de Rosemont, Vincent Marissal, faire le bilan de ses mandats politiques, lundi, à Cantin le matin.
«C’est un milieu particulier, l'Assemblée nationale. C'est tout petit, ça a l'air grand, le Salon bleu, le Salon rouge, à la télé, mais on est collés au coude-à-coude, alors on travaille vraiment ensemble.»