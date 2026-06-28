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Marcel Leboeuf à Signé l'été

«Être sur scène pour moi, c’est être à la maison, c’est une façon de vivre»

par 98.5

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Entendu dans

Signé l'été

le 28 juin 2026 11:06

Avec

Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Jean-François Baril
Jean-François Baril

et autres

«Être sur scène pour moi, c’est être à la maison, c’est une façon de vivre»
Jean-François Baril / Cogeco Média

Tout l’été, Jean-François Baril reçoit à son micro des personnalités québécoises connues pour discuter de leur carrière et prendre de leurs nouvelles.

Écoutez le comédien Marcel Leboeuf, premier invité de l’été, discuter de son année bien chargée sur les scènes de théâtre.

«Ça fait 42 ans que je suis comédien, c’est ma plus grosse année de théâtre, c’est vrai. Oui, je joue dans quatre shows. Mais je suis passionné par ça. Être sur scène, pour moi, c’est comme être à la maison, c’est une façon de vivre. C’est difficile à expliquer, mais la passion, quand ça nous prend, s’en priver serait terrible. Ce serait un peu la mort si j’arrêtais de faire ça.»

Marcel Leboeuf

La discussion prend ensuite une tournure tout à fait différente, alors que le comédien confie avoir adopté pendant longtemps une attitude qu’il qualifie de « papa imbécile d’aréna ». Il raconte comment, à seulement neuf ans, son fils lui a donné une grande leçon de vie en exprimant son inconfort face à son comportement.

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