Les camps de jours sont-ils trop chers?

Les camps de jour, qui débutent bientôt pour plusieurs enfants, se sont avérés très dispendieux pour plusieurs familles.
C’est ce que souligne un récent article du Journal de Montréal selon lequel l’inscription à certains camps peut atteindre près de 3 000 $ pour l'été.
Écoutez Éric Beauchemin, directeur général de l’Association des camps du Québec, en discuter samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«Il y a une hausse, mais ça suit le coût de la vie. Au fond, les augmentations qu’on documente chaque année, c’est à peu près l’augmentation du salaire minimum, parce que notre produit, ce sont les animateurs. Le salaire minimum a augmenté de 3 % cette année. Donc on a 75 % de nos camps qui augmentent entre 0 et 5 % leurs frais. D’autant plus qu’il existe d’importants crédits d’impôt applicables aux programmes de camps de jour. Donc, les 3 000 $, c’est peut-être parce qu’on a choisi des camps spécialisés dans certaines activités ou disciplines sportives.»