Les camps de jours sont-ils trop chers?

Les camps de jour, qui débutent bientôt pour plusieurs enfants, se sont avérés très dispendieux pour plusieurs familles.

C’est ce que souligne un récent article du Journal de Montréal selon lequel l’inscription à certains camps peut atteindre près de 3 000 $ pour l'été.

Écoutez Éric Beauchemin, directeur général de l’Association des camps du Québec, en discuter samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.