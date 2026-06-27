 Aller au contenu
Les camps de jours sont-ils trop chers?

«Ça suit le coût de la vie mais d'importants crédits d'impôt sont applicables»

par 98.5

0:00
7:38

Entendu dans

Signé l'été

le 27 juin 2026 10:29

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Ça suit le coût de la vie mais d'importants crédits d'impôt sont applicables»
Les camps de jour, qui débutent bientôt pour plusieurs enfants, se sont avérés très dispendieux pour plusieurs familles. / Rawpixel.com / Adobe Stock

Les camps de jour, qui débutent bientôt pour plusieurs enfants, se sont avérés très dispendieux pour plusieurs familles.

C’est ce que souligne un récent article du Journal de Montréal selon lequel l’inscription à certains camps peut atteindre près de 3 000 $ pour l'été.

Écoutez Éric Beauchemin, directeur général de l’Association des camps du Québec, en discuter samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.

«Il y a une hausse, mais ça suit le coût de la vie. Au fond, les augmentations qu’on documente chaque année, c’est à peu près l’augmentation du salaire minimum, parce que notre produit, ce sont les animateurs. Le salaire minimum a augmenté de 3 % cette année. Donc on a 75 % de nos camps qui augmentent entre 0 et 5 % leurs frais. D’autant plus qu’il existe d’importants crédits d’impôt applicables aux programmes de camps de jour. Donc, les 3 000 $, c’est peut-être parce qu’on a choisi des camps spécialisés dans certaines activités ou disciplines sportives.»

Éric Beauchemin

Vous aimerez aussi

Les fortes précipitations affectent les agriculteurs au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Le Québec maintenant
Les fortes précipitations affectent les agriculteurs au Saguenay–Lac-Saint-Jean
0:00
7:21
Double séisme au Venezuela: «Il commence à y avoir de l'aide internationale»
Signé l'été
Double séisme au Venezuela: «Il commence à y avoir de l'aide internationale»
0:00
6:37
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
Donner des conséquences à ses ados… tout un défi de la vie parentale
Rattrapage
Chronique société
Donner des conséquences à ses ados… tout un défi de la vie parentale
«Les logements disponibles ne correspondent pas à la capacité de payer des gens»
Rattrapage
À l'approche du 1er juillet
«Les logements disponibles ne correspondent pas à la capacité de payer des gens»
«On ne sent pas du tout l’usure du pouvoir pour Mark Carney»
Rattrapage
Bilan de session parlementaire fédéral
«On ne sent pas du tout l’usure du pouvoir pour Mark Carney»
«C'est la troisième année de suite que le CH choisit en premier un joueur russe»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Gleb Pugachyov repêché au 26e rang
«C'est la troisième année de suite que le CH choisit en premier un joueur russe»
Quel acteur pourrait incarner le prochain James Bond?
Rattrapage
Film réalisé par Denis Villeneuve
Quel acteur pourrait incarner le prochain James Bond?
Piscines privées : comment prévenir les noyades?
Rattrapage
Déjà plusieurs décès depuis le début de l'été
Piscines privées : comment prévenir les noyades?
«Je crois que nous vivons les six derniers mois de cette guerre»
Rattrapage
Agression russe en Ukraine
«Je crois que nous vivons les six derniers mois de cette guerre»
Quelques nouveautés musicales de la semaine
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques nouveautés musicales de la semaine
«Il traîne une réputation de jeune prodige depuis l'âge de quatorze ans»
Rattrapage
Choisi au premier rang du repêchage par les Leafs
«Il traîne une réputation de jeune prodige depuis l'âge de quatorze ans»
Parc routier du ministère des Transports: quels sont les différents services?
Rattrapage
Début des vacances
Parc routier du ministère des Transports: quels sont les différents services?
Double séisme au Venezuela: «Il commence à y avoir de l'aide internationale»
Rattrapage
Revue de presse
Double séisme au Venezuela: «Il commence à y avoir de l'aide internationale»