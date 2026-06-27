Chronique société

Donner des conséquences à ses enfants pour les faire réfléchir à leurs actions est un facteur inévitable de la vie parentale.
Mais comment donner de bonnes conséquences? Comment adapter celles-ci selon l’âge de l’enfant pour qu’il en retienne quelque chose? Plusieurs parents ne savent plus par quels moyens s’y prendre, face aux bourdes répétitives de leurs ados.
Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise partager sa réflexion sur le sujet, samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«C'est difficile en tant que parent, puis on a le droit d'être en colère. Mais il ne faut pas laisser cette colère-là nous emporter. Il faut que l’on comprenne qu'on est avec un adolescent qui, lui, se construit aussi. Donc que le mot d'ordre, c'est la constance, la cohérence et la relation avec son enfant. Un ado va écouter davantage un parent avec lequel il se sent en sécurité, qu'un parent qu'il craint. Et si tu ne fais pas ce que tu dis, il ne te respectera jamais.»