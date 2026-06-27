Chronique société

Donner des conséquences à ses enfants pour les faire réfléchir à leurs actions est un facteur inévitable de la vie parentale.

Mais comment donner de bonnes conséquences? Comment adapter celles-ci selon l’âge de l’enfant pour qu’il en retienne quelque chose? Plusieurs parents ne savent plus par quels moyens s’y prendre, face aux bourdes répétitives de leurs ados.

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise partager sa réflexion sur le sujet, samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.