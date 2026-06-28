Comme chaque année à l’approche du 1er juillet, jour du déménagement, de nombreuses personnes abandonnent leurs animaux, qui ne sont pas autorisés dans le nouvel hébergement.
La situation s’annonce préoccupante, puisque 87 % des logements au Québec interdisent la garde d’animaux, alors qu’environ 50 % de la population de la province possède un animal domestique.
Écoutez Sylvie Bourbonnière, directrice générale de la SPCA de Montréal, dimanche, brosser le portrait de la situation.
«Là, on est dans la période la plus cruciale pour tous les refuges. Mais ce qu'on souhaite dire à la population, c'est que si vous devez laisser votre animal, allez dans des refuges. Parce qu'on a besoin de savoir l'historique de l'animal. On ne jugera pas les gens de céder leur animal. Mais quels sont ses besoins médicaux? Est-ce qu'il aime vivre avec les enfants? Est-ce qu'il a des enjeux de comportement? Est-ce que c'est un chien sociable? C'est important parce qu'après on est en mesure de trouver une famille qui lui correspond.»