Comme chaque année à l’approche du 1er juillet, jour du déménagement, de nombreuses personnes abandonnent leurs animaux, qui ne sont pas autorisés dans le nouvel hébergement.

La situation s’annonce préoccupante, puisque 87 % des logements au Québec interdisent la garde d’animaux, alors qu’environ 50 % de la population de la province possède un animal domestique.

Écoutez Sylvie Bourbonnière, directrice générale de la SPCA de Montréal, dimanche, brosser le portrait de la situation.