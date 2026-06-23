Indépendance du Québec

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a dévoilé son volumineux « livre bleu » de plus de 500 pages, un guide détaillé destiné à répondre à toutes les questions sur un Québec indépendant.
Si la clarté de la démarche est saluée par plusieurs analystes, ce livre est-il pertinent pour l'électorat qui, sondages à l'appui, est plus frileux que jamais face au projet d'indépendance?
Écoutez à ce sujet, l'analyse d'Antoine Tardif, ex-maire de Victoriaville et chroniqueur politique, mardi, à l'émission Le midi.
«Ça donne des munitions à la CAQ et au Parti libéral du Québec pour demander à quoi sert de voter pour un gouvernement du PQ qui est clair, net et précis sur ses intentions, si l'on sait déjà qu'on ne veut pas de référendum. (...)Pour avoir gravité dans le milieu municipal depuis longtemps, j'aimerais souligner que Paul St-Pierre Plamondon a le mérite d'être clair par rapport à ses intentions. En même temps, au sein même de ses troupes, certains aimeraient qu'il en parle un peu moins. Je pense notamment aux maires et mairesses. »
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