Indépendance du Québec

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a dévoilé son volumineux « livre bleu » de plus de 500 pages, un guide détaillé destiné à répondre à toutes les questions sur un Québec indépendant.

Si la clarté de la démarche est saluée par plusieurs analystes, ce livre est-il pertinent pour l'électorat qui, sondages à l'appui, est plus frileux que jamais face au projet d'indépendance?

Écoutez à ce sujet, l'analyse d'Antoine Tardif, ex-maire de Victoriaville et chroniqueur politique, mardi, à l'émission Le midi.