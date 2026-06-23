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Indépendance du Québec

Livre bleu du Parti québécois: «Ça donne des munitions à la CAQ et au PLQ»

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Entendu dans

Le midi

le 23 juin 2026 13:36

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Antoine Tardif
Antoine Tardif
Livre bleu du Parti québécois: «Ça donne des munitions à la CAQ et au PLQ»
PSPP qui présente la troisième partie de cet ouvrage en décembre 2025. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a dévoilé son volumineux « livre bleu » de plus de 500 pages, un guide détaillé destiné à répondre à toutes les questions sur un Québec indépendant.

Si la clarté de la démarche est saluée par plusieurs analystes, ce livre est-il pertinent pour l'électorat qui, sondages à l'appui, est plus frileux que jamais face au projet d'indépendance?

Écoutez à ce sujet, l'analyse d'Antoine Tardif, ex-maire de Victoriaville et chroniqueur politique, mardi, à l'émission Le midi.

«Ça donne des munitions à la CAQ et au Parti libéral du Québec pour demander à quoi sert de voter pour un gouvernement du PQ qui est clair, net et précis sur ses intentions, si l'on sait déjà qu'on ne veut pas de référendum. (...)Pour avoir gravité dans le milieu municipal depuis longtemps, j'aimerais souligner que Paul St-Pierre Plamondon a le mérite d'être clair par rapport à ses intentions. En même temps, au sein même de ses troupes, certains aimeraient qu'il en parle un peu moins. Je pense notamment aux maires et mairesses. »

Antoine Tardif

Autre sujet abordé

  • À la suite de l’intronisation de Carey Price au Temple de la renommée, l'ancien gardien de la LHJMQ Antoine Tardif réagit à cet honneur et souligne l'immense impact de Price sur le hockey canadien

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