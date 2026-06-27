Bilan de session parlementaire fédéral

La session parlementaire fédérale s’est conclue il y a quelques jours. Quel bilan peut-on tirer de la performance du premier ministre Mark Carney, au pouvoir depuis maintenant plus d’un an?
Écoutez la chroniqueuse politique Stéfanie Tougas discuter du premier ministre, qui semble maintenir sa popularité, samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«On vit une lune de miel depuis seize mois. D’habitude, quand quelqu’un arrive au pouvoir, François Legault l’a vécu, Justin Trudeau l’a vécu, ça dure six mois. Après ça, les gens commencent à être mécontents et on critique des décisions. Mais là, ça fait seize mois qu’il est au pouvoir et pourtant, on ne sent pas du tout l’usure du pouvoir. C’est malgré un contexte économique pas évident, malgré des pertes d’emplois, malgré l’inflation qui n’est pas facile, malgré la difficulté des gens à boucler leurs fins de mois, à payer un loyer, à aller à l’épicerie : on voit les prix qui augmentent. Puis ça, c’est assez inédit.»