Bilan de session parlementaire fédéral

La session parlementaire fédérale s’est conclue il y a quelques jours. Quel bilan peut-on tirer de la performance du premier ministre Mark Carney, au pouvoir depuis maintenant plus d’un an?

Écoutez la chroniqueuse politique Stéfanie Tougas discuter du premier ministre, qui semble maintenir sa popularité, samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.